İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

14:2429/05/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor. Sultanahmet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Çıkışta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların gerçekleştiği bölgeye geldi. Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Cami'nde kıldı. Erdoğan'ın bir video gösterimi izlemesi ve bir de ziyaret yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'na Vali Davut Gül ve protokol eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu. Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu bugün cumayı kıldı burada. Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından alanda görev yapan gazetecilere ve basın mensuplarına Kurban Bayramı vesilesiyle lokum ikram etti. Gazetecilerle bir süre sohbet eden Erdoğan,
"Sizlerin bu gayretine teşekkür ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum."
diyerek alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.



