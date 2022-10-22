Gündem Tuzlada 65 yaş üstü büyükler için festival düzenlendi
İSTANBUL

Tuzla’da 65 yaş üstü büyükler için festival düzenlendi

Tuzla Belediyesi, 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, sosyal yaşamda kendilerine yer bulmaları ve yalnız hissetmemeleri için özel bir festival düzenledi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan 65 yaş üstü büyükler, bilgi yarışması, şarkı yarışması, tiyatro gösterileri, jonglör gösterileri ile unutulmaz bir gün yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bu unutulmaz günde 65 yaş üstü büyüklerin yanında bir gün geçirdi. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” Büyüklerimizi geçmişten gelen tecrübelerini geleceğe aktarmak için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yaşlılarımızla yaptığımız her etkinlikte çocukları ve gençlerimizi katmaya çalışıyoruz. Onlar bizim hafızamızdır. Geleceğe adım atarken mutlaka kullanmamız gereken çok kıymetli bilgi depolarımızdır” dedi.

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Tuzla’da 65 yaş üstü büyükler için festival düzenlendi
Tuzla

Tuzla Belediyesi, 65 yaş üstü büyüklerin hayata karışmaları, sosyal yaşamda kendilerine yer bulmaları ve yalnız hissetmemeleri için özel bir festival düzenledi. Tuzla’da 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi’nde düzenlenen festivali Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte çok sayıda 65 yaş üstü Tuzla sakini katıldı.

Programda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne giden minikler Yaşlılar Merkezi’ni anlatan bir tiyatro gösterisi yaptı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin çaldığı müzikler eşliğinde 65 yaş üstü büyükler şarkı yarışmasında yarıştılar. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yılın her günü takipleri yapılan 65 yaş üstü büyükler, bilgi yarışması ve jonglör gösterileri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadılar.

"ONLAR BİZİM HAFIZAMIZDIR"

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezimiz uzun zamandır hizmet veriyor. Yaşlılar Günü vesilesi ile Yaşlılar Festivali düzenledik. Bin 100’e yakın 65 yaş üstü büyüğümüzle güzel bir etkinlikte şarkılar, türküler, şiirler söylendi. Eğlenceler ve yarışmalar yapıldı. Aslında yaşlılarımız bizim için bir değerimizdir. Büyüklerimizi geçmişten gelen tecrübelerini geleceğe aktarmak için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yaşlılarımızla yaptığımız her etkinlikte çocukları ve gençlerimizi katmaya çalışıyoruz. Onlar bizim hafızamızdır. Geleceğe adım atarken mutlaka kullanmamız gereken çok kıymetli bilgi depolarımızdır. Biz kendilerine sadece saygı olarak değil, bütün bunlarla beraber toplumda geleceğe adım atarken ihtiyaç duyduğumuz bilgelik kaynaklarıdır. Gençlerimizle buluştuğumuzda onların yetişmesi için, büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak için belirli etkinlikler ve organizasyonlar da gerçekleştireceğiz. Bütün büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Yaşlılar Merkezimizde bin 100 büyüğümüz kayıtlı. Bunlardan 500 tanesi aktif olarak geliyorlar. Her gün de kayıtlar artıyor. Biraz önce üç tane yeni üyemizi gördük. Bütün bireylerimizi, bütün büyüklerimizi bilgilendiriyoruz. Bütün büyüklerimizi bekliyoruz" dedi.

"BİZ BÜYÜKLERİMİZ İLE 365 GÜN BİR ARADAYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ise, "Bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok renkli görüntüler vardı. Ama biz büyüklerimizle senenin 365 günü bir aradayız. Evlerine gidiyoruz. Ziyaretler yapıyoruz ve onları dinliyoruz. Bazen sadece onları dinlemek bile büyük bir mutluluk. Kapısının çalmasını bekleyen büyüklerimiz var. Bu bakımdan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın Yaşlılar Komisyonu’ndaki gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Sadece bayramlarda değil, belli aralıklarla büyüklerimiz bizlerin geleceklerini biliyorlar" dedi.

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