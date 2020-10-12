Tuzla'da 'bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye için istenen ceza belli oldu

Tuzla’da 19 Eylül’de denetimler sırasında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan kurye Cihan A., kimliğini isteyen polisleri ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek tehdit etmişti. Telefonla konuştuğu kişiye ise, "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin’ demesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Cihan A.hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Tuzla Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarının Tuzla Cami Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde Kovid-19 denetimi yaptığı anlatıldı.



OYNAT 00:58 Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın.' demesi dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı. BiP'te paylaş

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Kimliğini vermeyip polise direndi

Denetimler sırasında maske takmayan motosikletli Cihan A.'nın durdurulduğu ve maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere kendisinden kimlik istendiği ancak Cihan A.'nın kimliğini vermediği belirtildi.

Polis memurları H.O., M.A. ve Ö.A.’nın kimliğini vermemesi halinde zor kullanılacağı uyarısı bulunarak idari para cezası uygulayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

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Teşkilatın ve eniştesinin numarasını istemişti

Bunun üzerine şüphelinin polis memurlarına yönelik görevlerini engelleme maksadıyla, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" şeklinde sözlerle tehdit ettiği anlatıldı.

Daha sonra o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde, "Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin" şeklinde sözlerle tehdit ederek polis memurlarına direndiği vurgulandı.

Şüpheli Cihan A.'nın savunmasında teşkilattan kastının ailesi ve arkadaşlarının olduğunu belirterek, tehdit kastının olmadığını söylediği belirtildi.

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5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İddianamede şüpheli Cihan A'nın “zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.