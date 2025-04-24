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Tuzla'da korkutan patlama: Ekipler sevk edildi, yaralılar var

Tuzla'da korkutan patlama: Ekipler sevk edildi, yaralılar var

17:3724/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
IHA
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Tuzla'da patlama meydana geldi.
Tuzla'da patlama meydana geldi.

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen son dakika haberine göre; Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Ekipler sevk edildi, yaralılar var


Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi.



Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.





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