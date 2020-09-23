Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tuzlada maske takmayan şahıstan polise tehdit O zaman görüşürüz
İSTANBUL

Tuzla'da maske denetimi yapan polislere tehditler savurdu

Tuzla’da maske takmayan şahıstan polise tehdit: O zaman görüşürüz

Tuzla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayanları uyardı. Maske takmayarak polislerin uyarısına karşı çıkan ve kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehditler savurdu.

Haber Merkezi İHA
Tuzla'da polise direnen şahıs.
Tuzla'da polise direnen şahıs.

İstanbul'da Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesti. Bazı vatandaşlarda ise duruma tepki gösterdi.

İHA
Tuzla'da polise direnen şahıs...

Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'
KORONAVİRÜS
Uzmanlardan önemli uyarı: Yanlış maske kullanımı 'virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor'

İdari para cezası uygulandı

Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin" diyerek dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İHA
Tuzla'da polise direnen şahıs...

Karantinadan kaçanlar cinayetten yargılanabilir
KORONAVİRÜS
Karantinadan kaçanlar cinayetten yargılanabilir

"Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez"

Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, “Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez” şekline konuşması dikkat çekti.

İHA

İHA
Abone Ol Google News
Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözleri hakkındaki soruşturma bitti.
Katılımda yeni rekor geldi

Katılımda yeni rekor geldi

​Milyonlarca gencin takip ettiği TEKNOFEST'e büyük ilgi.
Bakan Dönmezden Karadenizdeki gaz keşfine ilişkin açıklama: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak

Talep 30 kat arttı

Talep 30 kat arttı

​Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi değişti.

​Fenerbahçe, golcü oyuncuyla anlaşma sağladı.

Savunma sanayide devrim niteliğinde bir gelişme.
23 yıl sonra<br>yeniden Türkiye'de

23 yıl sonra
yeniden Türkiye'de

​1997 yılında İtalya'daki baskında ele geçirilmişti..
Çeyreği<br>bile değildi!

Çeyreği
bile değildi!

​Koronavirüste çektiği acıyı böyle tarif etti.
Gülüyordu<br>başına geldi

Gülüyordu
başına geldi

​Evine gelen ceza tebligatı ile şoke oldu.
Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek
Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.
CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
Gündem

CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.
Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
Hayat

Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.