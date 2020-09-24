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Gündem Tuzlada polisleri tehdit eden eşkıya adliyeye sevk edilirken yine tehdit etti Görüşeceğiz
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Tuzla'da polisleri tehdit eden eşkıya adliyeye sevk edilirken yine tehdit etti: Görüşeceğiz

İstanbul Tuzla’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan Cihan A'dan kimlik istemiş, direnen şahıs 'eniştemi ararım' diyerek memurları teşkilatla tehdit etmişti. Tepki toplayan olayın ardından gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Polislere yine tehditler savuran Cihan A, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Adliyeye sevk edilen Cihan A, polisleri yine tehdit etti.
Adliyeye sevk edilen Cihan A, polisleri yine tehdit etti.

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Maske takmadığı belirlenen bir vatandaş, kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarına kimliğini vermemek için direndi.

Polisi tehdit eden şahıstan 'Teşkilat kim' sorusuna 'Görüşeceğiz' cevabı
OYNAT 01:13
Polisi tehdit eden şahıstan 'Teşkilat kim' sorusuna 'Görüşeceğiz' cevabı
Tuzla'da kimliğini vermemesi durumunda zor kullanacağını söyleyen polise 'Sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyen Cihan A, adliyeye sevk edilirken de 'Görüşeceğiz' dedi.

Tuzla’da maske takmayan şahıstan polise tehdit: O zaman görüşürüz
GÜNDEM
Tuzla’da maske takmayan şahıstan polise tehdit: O zaman görüşürüz

"Bana teşkilatın numarasını verin"

Şahsın, kendisinin kimliğini isteyen polisleri “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehdit etti. Daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan şahsın, telefonda konuştuğu kişiye, “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi ise dikkat çekti.

Adliyeye sevk edildi

Adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz
OYNAT 00:58
Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz
Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın.' demesi dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


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