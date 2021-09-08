Gündem Tuzladaki tren kazası Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak
İSTANBUL

Tuzla'daki tren kazası: Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak

İstanbul Tuzla'da Adapazarı-Pendik seferini yapan trenin Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarpmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Tuzladaki tren kazası: Makinistlerin ve sinyalizasyon sorumlusunun ifadesi alınacak
Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi.

Tuzla'daki tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı bilgisi edinildi.

Ayrıca kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü
GÜNDEM
İstanbul Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü

Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya geldi
OYNAT 00:33
Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü: İki tren kafa kafaya geldi
Tuzla'da Yüksek Hızlı tren son anda durdu, facianın eşiğinden dönüldü. Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu

İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
FOTOĞRAF 10
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İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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Trenler son anda dururken büyük bir kazanın önüne geçildi.
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Olay yerinde inceleme sürerken seferler aksıyor.
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İstanbul'da faciadan dönüldü: Hızlı tren ile karşıdan gelen tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi.


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