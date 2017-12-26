Tuzla'daki yoğun koku vatandaşları panikletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

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Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın twitter hesabından vatandaşların konuyla ilgili sorularına verilen cevapta, "Tuzlacivarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili, ekipler bölgeye intikal etmiştir. (Konu) AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır" açıklamasını yaptı.

İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır. REKLAM 25 Aralık 2017

İlçede astım hastası olan bazı kişilerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanede kontrol edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada ilçede bazı sürücü ve vatandaşların maske taktıkları görüldü.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'un Tuzla ilçesinde hissedilen kokuyla ilgili olarak ekiplerimiz tarafından yapılan ilk ölçümlerde şu ana dek olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ölçümler sürmekte olup gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hissedilen kokuyla ilgili olarak ekiplerimiz tarafından yapılan ilk ölçümlerde şu ana dek olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Ölçümler sürmekte olup gelişmeler takip edilmektedir. REKLAM 25 Aralık 2017

Araştırma sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, itfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ve zabıtanın bölgede araştırmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.

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Merhaba,



Tuzla bölgesinde sanayiden kaynaklı bir koku oluşmuştur. İGDAŞ gerekli incelemeleri gerçekleştirmektedir.



>>B251217 — İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) 25 Aralık 2017

İGDAŞ'tan 'koku' açıklaması

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Tuzla Belediyesi'nden açıklama

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kadın ve Çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.