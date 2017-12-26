Tuzla'ya kabusu yaşatan alan görüntülendi

Tuzla’da bir çok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonunda kokunu giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Bugünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaçak kimyasal madde dökülen alan gündüz gözüyle görüntülendi.

Tuzla'daki kimyasal kokuya neden olan alan görüntülendi.

İBB kokunun nedenini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı.

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İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" denildi.

GÜNDEM İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı