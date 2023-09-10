Tüzükten kopya çekecek

CHP’de, genel merkezin tüzük ve program değişikliği taleplerinin toplanması için belirlediği süre bugün sona eriyor. Öneriler tüzük komisyonunca değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tüzük kurultayı çıkışının ardından hazırlıklarını artıran değişimciler, alternatif tüzük ve program hazırlığı içinde. Değişimciler, genel merkezin il ve ilçe yönetimleriyle tabandan iletilen değişim önerilerinin toplu olarak tüzük komisyonuna sevk edileceği günü bekliyordu. Grup Başkanı Özgür Özel’in açıklayacağı tutum belgesinin de bu sebeple ötelendiği bildirildi. CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Özel gelen talepleri görmeden hareket etmeyecek. Komisyonda Özel’e yakın isimler bu önerileri, değişimcilere iletecek.

Özel de son ana kadar bekleyip tutum belgesini önerilere göre şekillendirecek. Genel merkez ise 16 Eylül-15 Ekim arasındaki il kongrelerinin ardından tüzük kurultayı yapılmasını, büyük kurultayı sonraya bırakmaktan yana. Özel’in tutum belgesinde ise öne çıkan başlıklar, parti yönetiminin reforme edilmesi, yerel ve genel seçimlerde aday adayları dahil herkesin ön seçimle belirlenmesi olacak. Cumhurbaşkanı adayının genel başkan dışında bir isim olması ve ön seçime tabi olması da Özel’in tutum belgesinde yer alacak.