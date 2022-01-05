Twitch’te 1 milyon dolarlık vurgun

Gençler arasında oldukça popüler olan ve sıkça takip edilen Twitch fenomenlerinin kredi kartı dolandırıcıları ile birlikte vurgun yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri kopyaladıkları kredi kartlarını kullanarak 1 milyon dolarlık vurgun yapan bir şebekenin peşine düştü.

Şebekenin ele geçirdiği kredi kartlarındaki bakiyeleri yüzde 30 komisyon karşılığında canlı yayın uygulaması olan Twitch üzerinden yayın yapan fenomenlerin hesaplarına aktardığı tespit edildi.

PARALARI “BİT” OLARAK GÖNDERMİŞLER

Bazı Twitch fenomenleriyle anlaşma yapan kredi kartı dolandırıcıları, kopya kredi kartlarındaki paraları Twitch üzerinden bağış yapılmasını sağlayan “Bit”e dönüştürdü. Daha sonra ise bu bitler, kredi kartı dolandırıcılarının anlaştıkları isimlere uygulama üzerinden bağış olarak gönderildi. Dolandırıcıların Twitch uygulaması üzerinden şu ana kadar 1 milyon dolar vurgun yaptığı öğrenildi.

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FENOMENLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, aralarında, M.I,, B. M., F.B., D.E.T. ve S.E. gibi Twitch fenomenlerinin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

TEKNOLOJİ Twitch yasaklandı