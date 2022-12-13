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POLİTİKA

Twitter ofis eşyalarını satışa çıkaracak

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan genel merkezindeki ofisinde yer alan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

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Haber Merkezi İHA Diğer
Twitter ofis eşyalarını satışa çıkaracak
Arşiv

ABD'li iş adamı Elon Musk tarafından tartışmalı geçen bir sürecin ardından satın alınan sosyal medya platformu Twitter, ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Heritage Global Partners aracılığıyla 17-18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek açık artırmada ofiste bulunan fazlalık eşyaların yanı sıra "@" şeklindeki dev çiçeklik ve Twitter'ın sembolü olan mavi kuş heykelleri de satışa sunulacak.

"Finansal durum ile ilgili değil"

Heritage temsilcisi Nick Dove yaptığı açıklamada açık artırmanın Twitter'ın finansal durumu ile ilgili olmadığını söylerken, "44 milyon dolara satıldı, biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz" ifadelerini kullandı.

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