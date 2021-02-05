​Twitter’dan Bahçeli’ye skandal sansür​

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin tweetlerini sansürleyen Twitter, bu sefer de MHP lideri Devlet Bahçeli’yi hedef aldı. Bahçeli’nin terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu tweeti sansürlenerek yayından kaldırıldı. MHP Genel Merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir.” ifadesi kullanıldı.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

TERÖRE DESTEK OLDULAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.”

GÜNDEM Devlet Bahçeli'den Boğaziçi'ndeki rezilliğe tepki: Provokatörler Boğaziçi’ne tutunmanın arayışındadır

ÖĞRENCİ ANNELERİNE SESLENDİ

Bahçeli, Twitter kısıtlamanın ardından, yazılı açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine seslendi. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu’nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayın.”