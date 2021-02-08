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DİYARBAKIR

Twitter'ın 'Diyarbakır Anneleri' hesabını kapatmasına ailelerden tepki: Terör örgütünün binlerce hesabı var annelerin feryadını kesiyorlar

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP Diyarbakır il binası önünde 525 gündür eylem yapan ailelere destek amaçlı, 'Diyarbakır Anneleri' adıyla açılan hesabın Twitter tarafından kapatılmasına evlat nöbetindekiler, tepki gösterdi. Twitter daha önce de terör örgütü SDG’nin lideri Mazlum Kobani’nin hesabını mavi tik ile onaylamıştı.

Haber Merkezi DHA
Twitter'ın 'Diyarbakır Anneleri' hesabını kapatmasına ailelerden tepki.
Twitter'ın 'Diyarbakır Anneleri' hesabını kapatmasına ailelerden tepki.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP Diyarbakır il binası önünde 525 gündür eylem yapan ailelere destek amaçlı, 'Diyarbakır Anneleri' adıyla açılan hesabın Twitter tarafından kapatılmasına evlat nöbetindekiler, tepki gösterdi.

Twitter daha önce de terör örgütü SDG’nin lideri Mazlum Kobani’nin hesabını mavi tik ile onaylamıştı.

BİNLERCE TERÖR HESABI VAR

5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Twitter'da terör örgütüne ait binlerce hesap olduğuna dikkat çekerek, "Terör örgütünün binlerce hesabı var, terör örgütüne ait paçavraları, videoları paylaşıyorlar. Twitter maalesef bunları koruyor ama bizim için bir destek olduğu zaman Diyarbakır annelerinin feryadını kesiyorlar" dedi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere destek olmak ve seslerini duyurmak isteyen bir grup, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Diyarbakır Anneleri' adıyla hesap açtı. Eylem yapan ailelere ait haber, fotoğraf ve videoların paylaşıldığı bu hesap, bir süre sonra Twitter tarafından kapatıldı. Hesabın kapatılmasına evlat nöbetindeki aileler, tepki gösterdi.

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'ANNE VE BABALARIN FERYADINI DİLE GETİRMEK SUÇ MUDUR?'

HDP önünde, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, hesabın kendilerine ait olmadığını, destek verenler tarafından açıldığını söyledi. Hesabın kapatılmasına tepki gösteren Aydın, terör örgütüne ait birçok hesap olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Biz eylemimizin ilk gününden beri Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık. Ziyaretimize gelen insanlar bizi sosyal medyada dile getirmişler. Anne ve babaların feryadını dile getirmek suç mudur? Allah razı olsun bize destek verdikleri için o Twitter hesabını açtılar. Twitter hesabının bizimle bir ilgisi yoktur. Biz Twitter hesabı asla açmadık. Ama bize destek veren insanlar açtılar. O hesabı da kapattılar. Peki, terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorlar? Terör örgütünün binlerce hesabı var, terör örgütüne ait paçavraları, videoları paylaşıyorlar. Twitter maalesef bunları koruyor ama bizim için bir destek olduğu zaman Diyarbakır annelerinin feryadını kesiyorlar. Ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. Biz sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Hepimiz buradayız, eylemimizde de kararlıyız."

'KİMSENİN GÜCÜ ANNELERİN FERYADINI KESMEYE YETMEYECEK'

2 yıl önce 18 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren, kanser hastası Ayşegül Biçer de duyurmak istedikleri seslerinin kesilmeye çalışıldığını söyledi. Kimsenin gücünün annelerin feryadını kesmeye yetmeyeceğini aktaran Biçer, "Annelerin feryadı sosyal medyada duyulsun, istedik ve bir hesap açıldı. Bu hesap Twitter yöneticileri tarafından kapatıldı. 525 gündür burada feryat figan eden anneleri görmeyen birçok siyasi parti olsun, sivil toplum kuruluşu var. Bunların başında da Avrupa ve Amerika var. Bizim sesimizi duymak istemiyorlar, tam aksine sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Bir hesap değil binlerce hesap açarız, yine de sesimizi ve feryadımızı evlatlarımıza duyururuz. Bu anneler hiç geri atmayacak, mücadelelerinde kararlılar " ifadelerini kullandı.

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