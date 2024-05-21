Ü5 ifadesini çekti

20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına devam edildi. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Fethi Koyuncu ile diğer sanıklar ve taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı "Ü5W1G8K6L3" kodlu gizli tanığın ifadelerini geri çektiğini açıkladı. Bora Kaplan için çalışan kişilerin isimlerini tek tek veren gizli tanık "Ü5", "Bora Kaplan'ın silahlı suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğunu, işlenen bazı suçları bizzat azmettirdiğini, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine emir verdiğini, işlenen bazı suçlara doğrudan katıldığını" söylemişti.

Ayhan Bora Kaplan

AYRILMAK İSTEDİM DİYE!

Dünkü duruşmaya tanık ifadeleriyle devam edildi. İlk olarak, şikayetçi Erkan Doğan dinlendi. "Yeni emniyet kadrosu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden burada-yım" diyen Doğan, örgüt üyesi Barış Kurt’un şoförlüğünü yaptığını, şirketin her işine koştuğu için Barış Kurt'un kendisine güvendiğini anlattı. Doğan, "Her yere beraber giderdik. Kurt’un telefon konuşmalarına şahit oldum. Bildiklerim zamanla ağır gelmeye başladı. Yanından ayrılmayı aklıma koydum. Tazminat istedim. Parayı vermeye yanaşmadı. ‘Bağlantılarını açık ederim’ diye mesaj attım. Rahatsız oldu. Gizli numaradan arayıp Özveren Sokak’a çağırdı" dedi.

Erkan Doğan

DİŞLERİMİ SÖKTÜ

Kaplan’ın sahibi olduğu mekanda darp edilip bir plazaya götürüldüğünü belirten Doğan, “Ayhan Bora Kaplan geldi. Zorla ağzımı açtılar. Ayhan Bora penseyle dişlerimi çekti. Beni aşağı atabileceklerini düşündüm. ‘Öldür ama eziyet etme’ dedim. Yaşadıkla-rımın psikolojimde bıraktığı iz geçmeyecek" diye konuştu. Doğan, Ankara'yı da terk ettiğini söyledi.

SALONDAN ÇIKARILDI

Doğan'ın söylediklerine sinirlenen Ayhan Bora Kaplan, tepki gösterdi. "Almış eline kağıdı okuyor. İşim gücüm yok örgüt mü kuracağım" diyen Kaplan, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme salonundan çıkarıldı.

Sertçelik’e gizliliği ihlal soruşturması

Dosyanın iki numaralı sanığıyken şaibeli şekilde gizli tanık yapılan firari "M7" kodlu Serdar Sertçelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Sertçelik'in serbest bırakılan Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadesini önceki gün sosyal medyada paylaşması üzerine savcılık harekete geçti. Medyaya yansıyan gözaltı ifadesinde soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğine vurgu yapan savcılık, TCK'nın 285/2 maddesine gereğince re'sen soruşturma başlattı.







