Uber geri döndü: İstanbul’da siyah minibüsler ile yeniden hizmette

Türkiye'de sarı taksiciler ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı.

Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.

Uber Türkiye bugün itibarıyla İstanbul’da minibüsler ile hizmet sunacağını duyurdu. Ancak bu defa UberXL araçları yerine İBB’nin siyah taksi adı verilen minibüsleri ile hizmet verecek.

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

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Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde. Hemen siz de çağırın, daha lüks ve konforlu bir yolculuğun tadını çıkarın! https://t.co/UoVhiugFGy pic.twitter.com/FoF1yzCU1w — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) February 21, 2022

Siyah taksiler, UberXL’ye alternatif olması için taksicilerin girişimiyle hizmete sunulmuştu. UberXL’nin sonunu getiren bu taksiler, Uber uygulaması içerisine eklendi.

HAVALİMANLARINDA KULLANILIYORDU

Uzun süre yalnızca havalimanınlarında gördüğümüz siyah taksiler yavaş yavaş şehrin diğer yerlerine de yayılıyor. Siyah taksi çağırma özelliği, uzun zamandır iTaksi uygulamasında bulunuyordu. Şimdi Uber’e eklenmesiyle beraber turist yolcular tarafından daha fazla ilgi görecektir.

UBER ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ücretlendirme konusundan şeffaf bir tutum izleyen Uber, yolculuk başına minimum ücretin 22,10 TL olduğunu açıkladı. Açılış ücreti 8,50 TL olarak belirlenen hizmetin mesafe tarifesiyse 5,27 TL/KM olarak açıklandı.

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Ayrıca ücretli tünel ve köprü geçişleri de fiyatlandırmaya yansıyacak. Siyah taksiler, 8 kişilik VIP minibüslerden oluşuyor.

UKOME KARARINA ATIF

Uber lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı:

"Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır."

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UKOME KARARINA GÖRE TAKSİ SEGMENT LİSTESİ

UBER Türkiye'nin dayanak gösterdiği UKOME kararına göre taksiler birden fazla segmente ayrılıyor.

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Söz konusu kararda, "2016-9-6 UKOME Kararına istinaden C segment grubundaki fosil yakıtlı araçlar sarı taksi olarak, C segmenti %100 elektrikli motorlar, D segmenti ve 8+1 Koltuk Kapasiteli MPV (Çok Amaçlı Panelvan) araçlar turkuaz taksi, E ve üstü segment grubundaki araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Carevelle araçlar da siyah taksi olarak çalışacaklardır" ifadeleri yer alıyor.