Gündem Uber sürücüsüne taksi şoföründen sopalı saldırı
İSTANBUL

İstanbul Şişli'de UBER sürücüsüne taksi şoföründen sopalı saldırı

Uber sürücüsüne taksi şoföründen sopalı saldırı

İstanbul Şişli'de taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, içerisinde Arap turistlerin bulunduğu araca sopayla saldırdı.

Haber Merkezi AA
​Polis, taksi sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.​
​Polis, taksi sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.​

Şişli'de bir taksi şoförü UBER sürücüsüne sopayla saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'nde dün akşam aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici, elindeki sopayla aracın camına vurarak, sürücüyü tehdit etti.

Yaşananlar, araçta bulunan Arap turistlerin telefonlarıyla MOBESE görüntülerine de yansıdı.

Kamera görüntülerinde UBER aracına yaklaşan taksicinin elindeki sopayla minibüsün camına vurarak tehdit etmesi yer alıyor.

Turistler bu sırada taksinin plakasını alırken, polis taksi sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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