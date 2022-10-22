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İSTANBUL

Üç ayda kaç ekmek ürettiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim yapılmadığını açıkladı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Üç ayda kaç ekmek ürettiniz?
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim yapılmadığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından göstermelik bir törenle açılan fabrikaya giden Kabaktepe, basın açıklaması yaptı.

İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın

Kabaktepe, “Arkamızdaki halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlaması AK Parti döneminde olmuştu. Yüzde 50’ye yakını tamamlanmış, makineleri alınmıştı. Genel Başkanlarınızı çağırdınız, önlükler giydiniz. Önünüze de 5-6 tane ekmek dizerek mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş, üretilen bir ekmek yok. Yaptığımız açıklamalardan sonra fabrikaya önlük giyen 5-6 kişinin gelmesi, bu gerçeği değiştirmez. İstanbullunun ekmeğiyle oynamayın” dedi. Kabaktepe, “15 bin kişinin yerine işe aldığınız 3 katı kadar insan arasında Halk Ekmek Fabrikası’nı çalıştıracak bir fırın ustası yok mu?” diye de sordu.

NAMA SORULARA CEVAP VEREMEDİ

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, basın açıklamasını engellemeye kalktı. Fabrikaya baskın yapıldığını savunan Nama, Kabaktepe’yi fabrikaya davet etti. Kabaktepe ise “Bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz. Burada 3 aydır ekmek üretilmiyor. 1 hafta önceki açıklamamızdan sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız tebrik ederiz” karşılığını verdi. Nama, basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini ise geri çevirdi. “Fabrika neden çalışmıyor?”, “3 ayda kaç ekmek ürettiniz?” sorularına cevap veremeyen Nama ve yanındakiler bölgeden uzaklaştı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 3 aydır üretim yapılmayan Halk Ekmek önünde açıklama yaptı
OYNAT 01:34
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 3 aydır üretim yapılmayan Halk Ekmek önünde açıklama yaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını belirterek basın açıklaması yaptı.

Kabaktepe, 'Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez' dedi.
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