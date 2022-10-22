Üç ayda kaç ekmek ürettiniz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim yapılmadığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından göstermelik bir törenle açılan fabrikaya giden Kabaktepe, basın açıklaması yaptı.

İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın

Kabaktepe, “Arkamızdaki halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlaması AK Parti döneminde olmuştu. Yüzde 50’ye yakını tamamlanmış, makineleri alınmıştı. Genel Başkanlarınızı çağırdınız, önlükler giydiniz. Önünüze de 5-6 tane ekmek dizerek mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş, üretilen bir ekmek yok. Yaptığımız açıklamalardan sonra fabrikaya önlük giyen 5-6 kişinin gelmesi, bu gerçeği değiştirmez. İstanbullunun ekmeğiyle oynamayın” dedi. Kabaktepe, “15 bin kişinin yerine işe aldığınız 3 katı kadar insan arasında Halk Ekmek Fabrikası’nı çalıştıracak bir fırın ustası yok mu?” diye de sordu.

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NAMA SORULARA CEVAP VEREMEDİ

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, basın açıklamasını engellemeye kalktı. Fabrikaya baskın yapıldığını savunan Nama, Kabaktepe’yi fabrikaya davet etti. Kabaktepe ise “Bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz. Burada 3 aydır ekmek üretilmiyor. 1 hafta önceki açıklamamızdan sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız tebrik ederiz” karşılığını verdi. Nama, basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini ise geri çevirdi. “Fabrika neden çalışmıyor?”, “3 ayda kaç ekmek ürettiniz?” sorularına cevap veremeyen Nama ve yanındakiler bölgeden uzaklaştı.

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