Üç büyük ilden seçim göçü: Binlerce otobüs cuma ve cumartesi yola çıkacak

Bu hafta sonu büyük bir seyahat trafiği bekleniyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerden hem deprem bölgesine hem de Anadolu’nun geri kalanına seçim göçü yaşanacak. Otobüs, tren ve uçak biletlerinin çoğu şimdiden tükendi. Partiler de seçmenleri için çok sayıda araç kiraladı.





Pazar günü gerçekleşecek Seçim öncesinde yoğun bir taşımacılık trafiği yaşanacak. Büyükşehirlerden hem deprem bölgesine hem de Anadolu’nun geri kalanına yoğun bir akının hazırlığı var. Bu yoğunluk kendini Bursa ve Trabzon gibi illerde de gösteriyor. Bu illerden de Güneydoğu Anadolu’ya oy kullanmak için çok sayıda vatandaş gidecek.





Depremzedeler ve öğrenciler





Taşımacılık sektörü temsilcileri, oy kullanmak için şehir değiştirecek vatandaşlarda ilk sırayı aileleri başka şehirde olup çalışmak için batıya gelenlerle depremden dolayı başka şehirlere misafir olanların oluşturduğunu söylüyor. Onları öğrenciler takip ediyor. Tam bir seçim göçünün yaşandığını ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan Hürriyet’e şunları söyledi:





Bir günde 2 bin 500 otobüs çıkacak





“Türkiye’nin her bölgesinden hareket olacak. Ancak en fazla deprem bölgesine gidiş var. Doğu illerine de benzer bir talep yaşanıyor. Böyle bir talep görmedik daha önce. Normalde İstanbul’dan 1000-1200 otobüs çıkış yapar günlük ama bu sayı 2 bin 500’ü bulacak. Tüm partiler 39 ilçede toplamda 3.500-4.000 otobüs kiraladı. Binlerce otobüs cuma ve cumartesi yola çıkacak İstanbul’dan. Çalışanlar ve depremzedeler memleketlerine giderken erkenci yazlıkçılar da İstanbul’a geliyor.





Ek seferler koyuldu





Ek seferler koyduk. Tüm biletler satıldı. Ayrıca partiler de otobüs kiraladı. Bir parti bin otobüs daha arıyor. Otobüs bulmak artık çok zor. Normalde kapasitemizin yüzde 40’ı atıl ama şu an yüzde 100’e çıktık. Bakanlık da izin verdi. Aynı bayramlardaki gibi belge eksikliği olan otobüslere ceza yazmayacak polis. İstanbul’dan doğu ve güney illerine, Karadeniz’e ve Mersin’e binlerce otobüs gidecek.”Trabzon otogarında otobüs firması işleten Turan Topcu da “Yarından başlayacak şekilde cuma ve cumartesi gününe Trabzon’dan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere tüm otobüslerimiz hafta başında doldu. Herkes seçimde oy kullanmak için gidiyor” dedi.





Hava ve demiryolu da yoğun





Karayollarında yaşanan yoğunluk kendini hava ve demiryolu hattında da gösteriyor. Tren seferlerinde özellikle Eskişehir ve Ankara hattında büyük bir talep olduğu belirtilirken acenteler uçak bileti satışlarında da artış yaşandığına dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, Türk vatandaşı olan yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki iade talepleri ve rezervasyon değişiklik koşullarında bazı düzenlemelere gidildiğini duyurmuştu.











