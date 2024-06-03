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Üç ilçe ve dört beldede seçim heyecanı

Tekrarlanan yerel seçimler için 3 ilçe ve 4 beldede dün sandık heyecanı yaşandı. AK Parti 1 ilçe ve 2 belde belediyesi, MHP de 1 belde kazandı.

Uğur Duyan
04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:15 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yüksek Seçim Kurulu kararıyla dün 3 ilçe ve 4 beldede seçimler yenilendi. Toplamda 58 bin 259 seçmenin kayıtlı olduğu yerleşimlerde seçimler sorunsuz olarak tamamlandı. AK Parti 1 ilçe ve 2 belde belediyesi kazanırken, CHP 1 ilçe 1 belde, MHP 1 belde, DEM de 1 ilçe kazandı.

2 İLÇE 1 BELDE AK PARTİ’NİN

31 Mart'ta CHP'nin kazandığı Tunceli Akpazar belediyesi ile İYİ Parti'nin kazandığı Aksaray Güzelyurt ilçesi 2 Haziran'da AK Parti'ye geçti. AK Parti, ayrıca arbede nedeniyle seçimin tamamlanamadığı Sivas'a bağlı Güneykaya beldesinde de seçimi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti'nin kazandığı Aksaray Güzelyurt'ta, AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 873 oy alarak ipi önde göğüsledi. Tunceli Mazgirt'e bağlı Akpazar'da AK Parti'nin adayı Ali Aydın 644 oyla başkan seçildi. Sivas Yıldızeli'ne bağlı Güneykaya'da da AK Parti'nin adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oyla yeni belediye başkanı oldu. Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

HİLVAN’I DEM ALDI

Kayseri Pınarbaşı'nda değişim olmadı: 31 Mart'ta birinci çıkan CHP adayı Deniz Yağan 6 bin 783 oyla kazandı. Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran'da seçimi CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. DEM Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oyla kazandı.




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