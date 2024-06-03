Üç ilçe ve dört beldede seçim heyecanı

Akpazar beldesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Akpazar seçmenler 2 Haziran seçimlerini kimin kazandığını merak ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre CHP adayı Zeynel Yıldırım %38,17, AK Parti adayı Ali Aydın %37,84 oy aldı. Peki 2 Haziran tekrarlanan Akpazar seçimi kim kazandı, yeni belediye başkanı kim oldu, belli oldu mu?