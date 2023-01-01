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Üç mürettebattan acı haber

İzmir Menderes’teki orman yangınına müdahale sırasında Tahtalı Barajı’ndan su alırken düşen yangın söndürme helikopterinin 3 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplanan helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya çıkarıldı. Helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, kazanın ardından yüzerek kurtulmayı başarmıştı.

04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Helikopter kazasından acı haber geldi.

Helikopter kazasından acı haber geldi.

İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını sırasında Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Su altındaki üçüncü cenazenin çıkarılması için ekipler çalışmaya devam ediyor.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI

Üzücü olayın yaşandığı bölgede arama tarama çalışmaları sürerken, kazanın meydana gelmesinin ardından 40’ıncı saatte helikopter enkazı karaya çıkartıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya sürüklendi.

ANKARA’DAN EKİP GELDİ

Kazayı soruşturmak üzere 2 savcı görevlendirilirken, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara’dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de Tahtalı Barajı’nda çalışmayı sürdürüyor.

Mehmet Akif Tutuk

Karadan ve havadan tarama yapıldı

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. Yangına müdahale eden gece görüş özellikli helikopter ile saat 23.53’te irtibat kesildi. Yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, yüzerek kıyıya ulaşmıştı. Kırgız mürettebat Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’u arama çalışmaları sürüyor.




#Helikopter Kazası
#İzmir
#Orman Yangını
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