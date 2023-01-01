Üç mürettebattan acı haber

İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını sırasında Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Su altındaki üçüncü cenazenin çıkarılması için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. Yangına müdahale eden gece görüş özellikli helikopter ile saat 23.53’te irtibat kesildi. Yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, yüzerek kıyıya ulaşmıştı. Kırgız mürettebat Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’u arama çalışmaları sürüyor.