Üç mürettebattan acı haber

Helikopter kazasından acı haber geldi.
İzmir’in Menderes ilçesindeki orman yangını sırasında Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Su altındaki üçüncü cenazenin çıkarılması için ekipler çalışmaya devam ediyor.
HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILDI
Üzücü olayın yaşandığı bölgede arama tarama çalışmaları sürerken, kazanın meydana gelmesinin ardından 40’ıncı saatte helikopter enkazı karaya çıkartıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya sürüklendi.
ANKARA’DAN EKİP GELDİ
Kazayı soruşturmak üzere 2 savcı görevlendirilirken, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ankara’dan gelen 10 kişilik Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timi de Tahtalı Barajı’nda çalışmayı sürdürüyor.
Karadan ve havadan tarama yapıldı
Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı. Yangına müdahale eden gece görüş özellikli helikopter ile saat 23.53’te irtibat kesildi. Yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek, yüzerek kıyıya ulaşmıştı. Kırgız mürettebat Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk’u arama çalışmaları sürüyor.