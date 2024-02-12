|
Gündem

Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat

OSTİM’deki bir oto sanayide makineye kapılan üç parmağını kaybeden E.E. suç duyurusunda bulundu. Mahkeme E.E. ile patronu B.G.’yi eşit kusurlu bularak uzlaşmalarını istedi. Taraflar 3,2 milyon lira tazminatta anlaştı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:20 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde oto sanayide işçi olarak çalışan E.E. isimli genç, elini makineye kaptırarak parmaklarını kaybetti. Uzuv kaybına uğrayan 20 yaşındaki genç geçtiğimiz yıl kasım ayında adliyenin yolunu tutarak konuyu mahkemeye taşıdı.

EŞİT ORANDA KUSURLU

Şüpheliler, A.T., B.G.,K.S. ve M.F.T. ‘nin ifadelerine başvuran mahkeme, konuyu inceledi. Tarafları eşit oranda kusurlu bularak iş güvenliğine uymayan işçi ve bu konuda yeterli tedbiri almayan işverenler arasında uzlaşma yoluna gidilmesine hükmetti.

İŞVEREN KABUL ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilen dosya sonrası taraflar uzlaşmak üzere bir araya geldi. Uzlaşma neticesinde şüphelilerden B.G. (işveren) ile maddi edim konusunda anlaşan E.E., kopan üç parmağı için 3 milyon 200 bin lira talep etti. Maddi edimi kabul eden B.G., bu yıl ödemesini gerçekleştirdi.



#aktüel
#İş kazası
#Tazminat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin isim listesi