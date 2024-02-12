Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilen dosya sonrası taraflar uzlaşmak üzere bir araya geldi. Uzlaşma neticesinde şüphelilerden B.G. (işveren) ile maddi edim konusunda anlaşan E.E., kopan üç parmağı için 3 milyon 200 bin lira talep etti. Maddi edimi kabul eden B.G., bu yıl ödemesini gerçekleştirdi.