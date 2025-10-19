Üç tüp kan bir hayat

Etkinlikte konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin ulusal kemik iliği bankası olarak hizmet veren TÜRKÖK’ün geldiği noktayı ve yeni sağlık politikalarını değerlendirdi.





1,2 MİLYON GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI





Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay iş birliğiyle yürütülen TÜRKÖK programının 2016 yılında Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği’ne üye olduğunu hatırlatarak, “1 milyon 200 bin gönüllü bağışçımızla dünyanın 7’nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu tablo, Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtıyor.” dedi.





BİRİNCİ DERECE YAKINLARA ÖNCELİK





TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500’den fazla hastaya uygun kök hücre sağlandığını belirten Memişoğlu, organ bağışı konusunda da önemli bir dönüşüm başlattıklarını vurguladı. Memişoğlu, artık vatandaşların e-Devlet üzerinden tek tıkla organ bağışında bulunabildiğini belirterek, “Yeni düzenlemeyle bağışçının iradesi vefatından sonra da geçerli olacak. Ayrıca organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına da öncelik tanınacak" ifadelerini kullandı.





32.500 HASTA NAKİL BEKLİYOR





Memişoğlu, 4 Eylül'de yürürlüğe giren yönetmelikle “Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı” sistemini hayata geçirdiklerini de hatırlatarak, bu sistemle yerli üretim kapasitesinin artırılacağını ve Türkiye’nin ileri tedavi ürünlerinde bölgesel bir merkez haline geleceğini söyledi. Memişoğlu, “Ülkemizde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleriyle gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli ileri tedavi ürünlerini artık Türkiye’de üretebilir hâle geldik” diye konuştu. Türkiye’de hâlen 32 bin 500 vatandaşın organ nakli beklediğini belirten Memişoğlu, topluma çağrıda bulunarak “Gelin, hiç tanımadığınız birine umut olun. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü insanının vicdanıdır" dedi.





BİR NAKİL BİR HAYAT





Ankara Etlik Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği Aferez Ünitesi ve Kemik İliği Nakil Bölümü Sorumlu Hekimi Doktor Ahmet Kürşat Güneş nakil sürecini anlattı. Güneş, “Allojenik kök hücre nakli, bir başkasından alınan kök hücrelerin hastaya transfer edildiği nakil işlemidir. Özellikle akut lösemiler, miyelodisplastik sendrom, aplastik anemi ve bazı lenfoma türlerinde kullandığımız, şifa sağlayan tek tedavi yöntemidir. Hastaya nakil kararı alındığında öncelikle aile içi verici taraması yapılır, uygun verici bulunamazsa Sağlık Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle oluşturulan TÜRKÖK sistemine başvuru yapılır. 18–50 yaş arasında, bulaşıcı ya da kronik hastalığı olmayan bireyler sabit kan alma merkezlerine giderek kök hücre bağışçısı adayı olabilir. Adaylardan yalnızca 3 tüp kan alınır ve bu örneklerle doku tiplendirmesi yapılarak Türkiye İlik Bankası veri tabanına kaydedilir. Eşleşme sağlanırsa TÜRKÖK sistemi adayı bilgilendirir ve ileri uyum testleri yapılır. Kök hücre toplamada en sık kullanılan yöntem periferik kandan kök hücre toplamadır. Bu işlem öncesi 4–5 gün boyunca uygulanan bir ilaçla kök hücrelerin kana geçmesi sağlanır ve aferez cihazı ile yaklaşık 4 saat süren bir işlemle kök hücreler toplanır. Daha nadir olarak kemik iliğinden, genel anestezi altında da kök hücre alınabilir. Kök hücre bağışı, bağışçıda hiçbir organ ya da fonksiyon kaybına yol açmaz. Bir kök hücre bağışı ile bir hayat kurtarabilirsiniz” dedi.









ÜÇ TÜP KANLA BİR HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ





Kök hücre nakli ile hayata tutunan Elif Azra Topçu’nun annesi Ülkü Topçu, “2 yıllık bir tedavi sürecimiz oldu. Tam tedavinin sonuna gelirken hastalık nüksetti. Nüksedince nakil kararı alındı. 4 yıllık bir süreç oldu yani bizim için. Aile içi uyumumuz yoktu. Donör arayışına girdik. Bir endişeye kapılıyor insan ama hiç inancımı kaybetmedim. TÖRKÖK’e güvendim. Bulunduğunu duyunca çok mutlu oldum.









Hiç tanımadığımız bir insan sizin küçücük yavrunuza kanını verecek. Kızımın abisi, ablası oldu belki. O bağışçıya minnettarım. Benim için bir kahraman. Hepimiz hasta olabiliriz. Bağış çok önemli. Vereceğiniz üç tüp kanla birinin kahramanı olabilirsiniz. Hep duasında olabilirsiniz o kişinin. Herkesi davet ediyoruz. Bir hayat kurtarmak zor değil” diye konuştu.











