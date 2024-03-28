Üç yılda üç bina dönüştürdü! Deprem karnesi sıfır

2019 yılında seçilmeden hemen önce İstanbul’un deprem sorununu 5 yılda çözeceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pek çok vaadi gibi bu konuda da elle tutulur bir adım atmadı. Son 5 yıllık deprem karnesi göz önüne alındığında İmamoğlu şehri afetlere dirençli haline getirmek bir yana, kentsel dönüşüm yapan belediyeleri engellemek için yüzlerce davalar açtı.Deprem dönüşümünü bir rant ve PR alanı olarak gören CHP’li İBB yönetimi, görevi devraldıkları 2019’dan bu yana kentsel dönüşüm bütçesini 6 kat düşürdü. AK Partili belediyeler tarafından yapılan kentsel dönüşüm projelerini iptal etmek için ise CHP yönetimi ile birlikte bin 537 dava açtı.

TÜM TEKLİFLERE HAYIR DEDİLER

İBB Meclisi’ne getirilen tüm kentsel dönüşüm projelerine ise hayır oyu verdi. 5 yılda toplam 3 kez “Deprem Seferberlik Planı” açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu, bu kapsamda twit atmaktan ve internet sitesi kurmaktan da ileriye gidemedi. 2021 yılında başlatılan İstanbul Yenileniyor Projesi ile bu zamana kadar sadece Kadıköy’de 2 ve Beşiktaş’ta ise 1 apartman yıkıldı. 11 ili etkileyen 6 Şubat deprem-lerinden sonra İstanbul’da ağır hasarlı binaları tespit edeceklerini açıklayan İBB yönetiminin tespit oranı yüzde 1’i ancak buldu.

2024 HEDEFİ 15 BİNA DÖNÜŞTÜRMEK

Bina yapmayıp ağır ilerleyen tespitle İstanbul’u depreme karşı önlemsiz bırakan İBB’nin 2024 bina hasar tespit hedef oranı ise yüzde 2 oldu. Yine İBB’nin güçlendirilecek bina sayısı hedefi 2024 için 15 adet olarak açıklandı. 15 milyondan fazla insanın, 7 buçuk milyondan fazla yapının bulunduğu İstanbul için bu hedefler, deprem çalışmalarının on yıllar sürebileceğini ortaya koyuyor. İBB’nin 2023 yılı performans raporuna göre, 115 milyar TL’lik bütçesi olan İBB yönetimi, İstanbul’un en hayati konularından biri olan kentsel dönüşüm için sadece 1.8 milyar TL bütçe ayırdı.

DEPREM BÜTÇESİ 6 KAT DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde kentsel dönüşümün bütçeye oranı yüzde 5,5 iken, CHP’li İBB döneminde bu oran yüzde 1,59’a düştü. İBB’nin 2024 yılı performans kitabına göre ise kentsel dönüşüme ayrılan bütçe 2,4 milyar TL oldu. Bu da genel bütçenin yüzde 1’ine denk geliyor.







