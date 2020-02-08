Gündem Uçak kazasında ölen Songül Bozkurtun cenazesinde, gözyaşları sel oldu
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde gözyaşları sel oldu

Uçak kazasında ölen Songül Bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcudan biri olan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Evlilik hazırlığı yaparken uçak kazasına kurban giden Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ile baba Bedri Bozkurt (90), fenalık geçirdi. Kardeşleri de genç kızın tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Haber Merkezi DHA
Songül Bozkurt'un yakınları cenazede fenalık geçirdi.
Songül Bozkurt'un yakınları cenazede fenalık geçirdi.

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolu'na ait yolcu uçağının, geçen çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt için bugün Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Hacı Ali Gültekin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma Bozkurt ve baba Bedri Bozkurt ile genç kızın 3'ü erkek 9 kardeşi katıldı.

Bozkurt'un 9 kardeşi de tabut başında dakikalarca ağladı.

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Kızlarının gelinlik örtülü tabutuna sarılarak, gözyaşı döken anne- baba fenalaştı. Bir süre sandalyede oturtulan acılı çift, daha sonra cami avlusundan çıkarıldı. Bozkurt'un 9 kardeşi de tabut başında dakikalarca ağladı.

Songül Bozkurt

Songül Bozkurt, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacı Ali Gültekin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Arkadaşıyla görüşmek için gitmişti

Bu yaz dünya evine girmeyi planladığı öğrenilen Bozkurt'un bir süre önce sigorta şirketindeki işinden ayrıldığı, İstanbul'a arkadaşıyla görüşmek için gittiği öğrenildi.

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