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Gündem "Uçan kale"nin kokpitinde üç bakan
POLİTİKA

"Uçan kale"nin kokpitinde üç bakan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi. Bakımı yapılan bir A400 M uçağında inceleme yapan bakanlar, "uçan kale"nin kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Haber Merkezi AA
Üç bakan, bakımı yapılan bir A400 M uçağında inceleme yaptı.
Üç bakan, bakımı yapılan bir A400 M uçağında inceleme yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı ziyarette bakanlar ve komutanları, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Vali Şehmus Günaydın ve diğer yetkililer karşıladı.

  • Üs Komutanlığında aldıkları brifingin ardından üç bakan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, A400 M uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelemek üzere uçak hangarına geçti.

İlk A400m görevini başarıyla tamamladı
OYNAT
İlk A400m görevini başarıyla tamamladı

Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ilk A400M, İstanbul'dan Amerika kıtasına malzeme taşıyarak 12 saatlik uçuşla transatlantik görevini tamamladı.

Kayseri'ye yeni hızlı tren hattı

Vali Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı ve kentteki yatırımların ele alındığı brifingde, hazır olan havalimanı terminali binasının yenilenmesi, Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy'den Kayseri'ye yeni bir hatla ulaştırılması projeleri ile yeni bir lojistik merkezi ve Nevşehir-Kayseri otoyolunun yenilenmesi hususlarının da ele alındığı öğrenildi.

'Koca Yusuf'ların dünyadaki alternatif bakım merkezi tek Türkiye oldu
FOTOĞRAF 46
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve Koca Yusuf olarak bilinen A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan ve Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan uçan kalelerin bakımlarını yapabilme kabiliyetine sahip olan fabrika, yıl sonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak.
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Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararası uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemlerinin de Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanacak olmasının hem ülkenin dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığının artırmasına hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
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2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli A400M Retrofit Proje Subayı Hava Mühendis Üsteğmen İsmail Barış Sağlam, A400M'nin Türkiye'nin ilk stratejik nakliye uçağı olduğunu söyledi.
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Türkiye envanterinde 9 adet A400M olduğunu hatırlatan Sağlam, A400M, şu an envanterimizde olan CN235, C160 ve C130 gibi ulaştırma uçaklarından daha kabiliyetli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun menzile gidebilen uçaklardır. Bu uçaklar helikopter ve tank taşıyabilir. Yüksüz olarak Türkiye’den ABD'ye kadar yakıt ikmali yapmadan uçuşunu yapabilir. dedi.
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A400M'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülke tarafından ortak yapılan bir stratejik ulaştırma uçağı olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:
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Bu uçak Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktadır. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmeleri de bizler, yani 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde envanterimizde olan 9 uçağın, CL yani hafif bakımları, CH ağır bakımları yapılmaktadır. Şu an burada gördüğünüz C2L bakımı yani bu uçağın hafif bakımıdır. Bu uçaktan önce bir tane uçağın Airbus üretici firma haricinde ilk defa ağır bakımı da yapılmıştır. Bu, Airbus haricinde ilk defa yapılan ağır bakımdır. Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlanmıştır. A400M uçaklarının bakım kabiliyetinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne kazandırılması sonucunda hem uçakların bakım süreleri kısalmış hem de bakımın daha ekonomik yapılması sağlanmıştır.
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2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde bu güne kadar 6 adet A400M'nin bakımının yapıldığını aktaran Sağlam, uçakların bakım sürelerinin kısaldığını dile getirdi.
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Sağlam, bakımların Türkiye'de daha ekonomik yapılmasının sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
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Aynı zamanda 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, retrofit yani uçağın ilk envantere girdikten bugüne kadar kullanıcı geri dönüşlerinin ve tasarım değişikliklerinin yer aldığı bir paketin uçağa uygulanması planlanmaktadır. Retrofit dediğimiz bu uygulamaları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından Airbus dışında sadece biz uygulamaktayız. 2020 yılı sonunda bu proje başlayacak. Bu aşamada tesis yeterlilikleri, kalite gereklilikleri sağlanmaktadır. Faz 1 dediğimiz bu gerekliliklerin sağlanması sonrasında Faz 2'ye yani uçağın bakımına geçeceğiz. Uçağın bakımı tamamlandıktan sonra diğer ülke uçaklarının da burada bakımları yapılması planlanmaktadır. Sadece Türkiye'nin uçakları değil diğer ülke uçaklarının bakımları da tesislerimizde 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
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Yeni tip koronavirüs hastalığının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişinin tahliyesinde ve salgınla mücadelede birçok ülkeye yapılan yardım faaliyetlerinde A400M uçakları görev almıştı.
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'Koca Yusuf'ların dünyadaki alternatif bakım merkezi tek Türkiye oldu
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yapıldığı Kayseri'de, "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işlemi de gerçekleştirilecek. Yıl sonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak.

  • Uçak hangarında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen brifingin ardından, Akar, Varank ve Karaismailoğlu, bakımı yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir A400 M uçağında incelemelerde bulundu.

“Uçan kale” olarak nitelendirilen A400 M uçağının kokpitine çıkarak çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, yapımı devam eden A400 M uçağı hangar alanında da incelemelerde bulundu.

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