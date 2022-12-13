Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İthal danışmanlarla yürümedik bu yollarda siz varsınız. Gözümüz de kalbimiz de hep milletimize baktı. Dünyanın dikkatle takip etiği bir ülke haline getirdik. Tahıl koridorunu biz açtık Tüm dünyaya tahıl gönderiyoruz. Yarın sayın Putin ve Zelenski ile görüşüp neler yapabileceğimizi konuşacağız. Biz dünyayla beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın. ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır'' dedi.