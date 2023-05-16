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Uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Kağıthane Belediyesi tarafından ‘Sadabad Yaz Etkinlikleri’ çerçevesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Kağıthane Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Hasbahçe’de düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Gökyüzünü adeta uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları, akrobasi gösterileri ve pek çok eğlenceli etkinlik daha gerçekleşti. Uçurtma Şenliği’nde Belediye tarafından vatandaşlara on bine yakın uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Şenliğin sonunda En Güzel Uçurtma, En Büyük Uçurtma, En Yükseğe Çıkan Uçurtma kategorilerinde yarışma düzenlenerek dereceye girenlere hediyeleri verildi.



#Kağıthane Belediyesi
#Sadabad Yaz Etkinlikleri
#Uçurtma Şenliği
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