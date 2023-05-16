Uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Hasbahçe’de düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Gökyüzünü adeta uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları, akrobasi gösterileri ve pek çok eğlenceli etkinlik daha gerçekleşti. Uçurtma Şenliği’nde Belediye tarafından vatandaşlara on bine yakın uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı. Şenliğin sonunda En Güzel Uçurtma, En Büyük Uçurtma, En Yükseğe Çıkan Uçurtma kategorilerinde yarışma düzenlenerek dereceye girenlere hediyeleri verildi.