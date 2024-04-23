Uçuruma düştü alev aldı

Mardin’den Manisa’nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazanın ardından alev alan minibüste 4 kişi feci şekilde can verdi. Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde Mustafa A. yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüste 17 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.