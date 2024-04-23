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Uçuruma düştü alev aldı

Mardin’den Manisa’ya tarım işçilerini taşıyan minibüs, Adana’da uçuruma yuvarlandı. Alev alan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 05:22 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’den Manisa’nın Salihli ilçesine çalışmaya giden tarım işçilerinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Korkunç kazanın ardından alev alan minibüste 4 kişi feci şekilde can verdi. Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde Mustafa A. yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüste 17 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.


4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri minibüsteki Zeynettin Çakıl (20), Zozan Sakin (18) ve Bünyamin Çakıl'ın (6) yaşamını yitirdiğini belirledi. Serkan Çakıl (13) da kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 7'si çocuk 17 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından aracın sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Sürücünün yanlış yola girdiğini fark edip dönüşe geçtiği sırada kazanın yaşandığı iddia edilen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Adana
#kaza
#tarım işçisi
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