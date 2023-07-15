Uçurumun eşiğinden döndük

Millet iradesini hiçe sayarak gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam 7 yıl geçti. 7 yıl önce bugün ülkemiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm milletimizin feraseti ve Allah’ın lütuf ve inayeti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü” dedi.

ŞANLI DİRENİŞLE GEÇİT VERMEDİK

Türk siyasi tarihine kara leke olarak düşen hain darbe girişiminin birçok asker ve sivilin şehit olmasına yol açtığını belirten Avcı, darbe girişimi sırasında 62’si polis, 5’i asker, 173’ü de sivil olmak üzere 251 kişinin şehit olduğunu hatırlattı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini vurgulayan Hasan Avcı, kutlu bir zafere erişildiğini dile getirerek, “Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum”şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK KAZANCIMIZ BİRLİK VE BERABERLİK

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şunları söyledi: “15 Temmuz gecesinde darbecilerin genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden insanlarımız şehit edildi. Türk Milleti Anadolu’yu yurt edindiği 1071’den bu yana, kanlarıyla bu toprakları sulayarak bu memleketi bizlere hediye ettiler. Bizler de bu şanlı tarihimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz. Türk Milleti olarak önemli zamanlara birlik beraberlik içerisinde olmak bizim en büyük kazançlarımızdan birisidir. Bizler 7 gün 24 saat mazlumların umudu olan bu milletin bayrağını daha yukarılara çıkarmak için gerekirse 365 gün çalışacağız. Buradan birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara sesleniyoruz, yapamayacaksınız, başaramayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı dindiremeyeceksiniz.”



