Uçuş öğretmeni olacaktı

Bursa’da özel uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı, piste iniş yaptıktan sonra bir anda tekrar havalanıp sert bir manevrayla çakıldı. Kazada Ünal Aster (61) ile Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.10 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık’a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra takla atarak pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İKİNCİ KEZ HAVALANDIĞINDA DÜŞTÜ

Pilotların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve dengesinin kaybolup yan döndüğü görüldü. Fenix Uçuş Okulu Sorumlu Müdürü Önder Altunbaş, sevdikleri iki arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Uçağın, Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim uçuşunu gerçekleştirmek amacıyla kalkış yaptığını belirten Altunbaş, "Uçuşu-muzun niteliği, 'Flight İnstructor Assessment' dediğimiz 'Uçuş Öğretmeni Kabul Uçuşu'dur. Meydan turuna müteakip 'Touch and go' dediğimiz 'dokun ve kalk' hareketini icra ederken piste inişlerini gerçekleştirmişler ve kalkış esnasında uçağımız bir kırıma uğramıştır. İki yoldaşımızı, iki pilotumuzu, beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Allah sevenlerine çok sabır versin. Canımız yanıyor" diye konuştu.

40 yıldır pilotluk yapıyordu

Ünal Aster’in, Kaan (19) ve Batu (16) isminde 2 oğlu olduğu ve 40 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi. Aster’in aynı zamanda dansçı ve balet olduğu, uçuş tutkusu nedeniyle pilotluk eğitimi aldığı ve akrobasi pilotu olduğu belirtildi. Aster’in, daha önce özel bir havacılık firmasında eğitim müdürü olarak görev yaptığı, 1,5 yıldır Fenix Havacılık’ta ders verdiği ve uçuş öğretmenlik eğitimi veren FI yetkisi belgesine de sahip olduğu öğrenildi.

5 YILLIK EVLİYDİ 1 KIZI VARDI

Öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı ise 5 yıllık evli ve İpek isminde bir kız çocuğu babasıydı. Nalcı, 17 Haziran 2020’de ilk solo uçuşunu gerçekleştirmişti. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Uçuş Akademisi’nde, ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdikten sonra, havacılık geleneği olarak, pilotlar tarafından hortumla ıslatıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nalcı, öğretmen pilot olmak için eğitim alıyordu.







