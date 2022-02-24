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İSTANBUL

Uçuşlar iptal oldu: Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından uçuşları iptal olan Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi.

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Haber Merkezi DHA
Uçuşlar iptal oldu: Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanında kaldı
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Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya girmesinin ardından Ukrayna hava sahası uçuşlara kapatıldı.
İstanbul'dan Ukrayna'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi. Uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi. Ukraynalı yolcular ülkede bulunan ailelerinin durumlarından endişe duyduklarını belirtti.

"VARŞOVA'YA GİDİP ORADAN KİEV'E GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, "Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeye çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı. " dedi.

Rusya'nın Perm şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ve saldırılar nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen Anna Shcherbakova, "Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için ailecek buraya gelmiştik. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi almadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin" diye konuştu.

Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
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Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum...
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İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor.
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Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi.
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Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor.
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Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi.
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İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı.
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İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler.
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Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar...

Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
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ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
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GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
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AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
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ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
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SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
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SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
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HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
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FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
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MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
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UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
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DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
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NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vuruldu. <br>
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Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.
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Sıkıyönetim ilan edildi<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, \"Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.\" ifadesini kullandı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.<br><br>
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Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.<br><br>
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi.
Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı
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Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.<br>
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Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.<br>
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Bu patlamaların ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.<br>
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Kiev'den kaçanların sayısı oldukça yüksek. <br>
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Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.<br>
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Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı
Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaşa dönüştü.


Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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