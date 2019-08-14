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İSTANBUL

Maç nedeniyle trafiğe kapalı yollar

UEFA Süper Kupa finali için 15 bin polis görevlendirildi

İstanbul'da, İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi.

Haber Merkezi AA
Görevde trafik polisi. Fotoğraf: Arşiv.
Görevde trafik polisi. Fotoğraf: Arşiv.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final maçı nedeniyle kentte 15 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu akşam 22.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, stat ve çevresinde 8 bin 500, kent geneli havalimanı, meydanlar ve otellerde toplam 15 bin polisin görev yapacağı belirtildi.

Maç sebebiyle stadyum çevresindeki bazı yollar trafiğe de kapatılmıştı.

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