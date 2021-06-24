Uğur Dündar Artı 1 TV'deki patronunu tanımadığını söyledi: Ekin Alptekin'i hiç tanımıyorum

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar, "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek sert bir yanıt vermişti.
“İddianamedekileri sormayayım mı?”
Bu tepki üzerine Özdil, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede yazanları söylediğini savunarak “İddianamedekileri sormayayım mı?” diyerek Dündar’a seslenmişti. Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianameye ilişkin açıklama yaptı. Artı 1 TV'nin finansörleri arasında adı geçen Ekin Alptekin'i tanımadığını söyleyen Dündar ilginç ifadeler kullandı.
"Adım hiçbir akçeli konuda geçmez"
Dündar, "Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez.
"Ekin Alptekin'i tanımıyorum"
Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp, arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım” dedi.
Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum:
SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor!
Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez.
Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım.
+1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım.
Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum: