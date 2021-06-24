Gündem Uğur Dündar Artı 1 TVdeki patronunu tanımadığını söyledi Ekin Alptekini hiç tanımıyorum
POLİTİKA

Uğur Dündar Artı 1 TV'deki patronunu tanımadığını söyledi: Ekin Alptekin'i hiç tanımıyorum

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede, Yılmaz Özdil’in iddia ettiği gibi kurucuları arasında yer aldığı Artı 1 televizyonunun bulunmadığını söyledi. Kanalın finansörleri arasında adı geçen Ekin Alptekin'i tanımadığını söyleyen Dündar, "Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp, arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündar Artı 1 TVdeki patronunu tanımadığını söyledi: Ekin Alptekini hiç tanımıyorum
Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar, "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek sert bir yanıt vermişti.

Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
OYNAT 00:52
Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

“İddianamedekileri sormayayım mı?”

Bu tepki üzerine Özdil, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede yazanları söylediğini savunarak “İddianamedekileri sormayayım mı?” diyerek Dündar’a seslenmişti. Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianameye ilişkin açıklama yaptı. Artı 1 TV'nin finansörleri arasında adı geçen Ekin Alptekin'i tanımadığını söyleyen Dündar ilginç ifadeler kullandı.

Yılmaz Özdil'den kendisine sert çıkan Uğur Dündar'a yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'den kendisine sert çıkan Uğur Dündar'a yanıt: İddianamedekileri sormayayım mı?

"Adım hiçbir akçeli konuda geçmez"

Dündar, "Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez.

"Ekin Alptekin'i tanımıyorum"

Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp, arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım” dedi.

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