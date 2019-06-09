Gündem Uğur Dündar moderatörlük için kararını verdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Uğur Dündar kararını verdi - Uğur Dündar teklifi kabul etmedi - Ortak yayını kim yönetecek

Uğur Dündar moderatörlük için kararını verdi

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile CHP-HDP-İyi Parti'nin ortak adayı arasında yapılması planlanan 'ortak canlı yayın' için gazeteci Uğur Dündar'ın ismi gündeme gelmişti. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla moderatör olmayacağını duyurdu. Dündar'ın kararının ardından Binali Yıldırım, "Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazeteci Uğur Dündar.
Gazeteci Uğur Dündar.

YSK'nın yenileme kararının ardından gözler 23 Haziran'da kurulacak sandığa çevrildi. Seçim öncesi adaylar çalışmalarını sürdürürken, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul adayının ortak canlı yayına çıkmaları konusu gündeme geldi.

Her iki adayın da 'katılırım' demesinin ardından programın ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı konusu AK Parti ve CHP heyetleri arasında konuşuldu.

Uğur Dündar kararını açıkladı

Canlı yayının moderatörlüğü için ismi geçen ilk isim ise gazeteci Uğur Dündar olmuştu. Dündar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bu yöndeki kararını kamuoyuyla paylaştı.

"Kamuoyuna açıklama: 23 Haziran seçimleri öncesinde yapılacak açık oturumla ilgili olarak aldığım karar, aşagıdaki tweetlerdedir" ifadesini kullanan Dündar'ın mesajları şöyle:

"Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur.

REKLAM
Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.

Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu.

Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Açıklamasında, "Adaylar ve demokrasi zarar görür" ifadelerini kullanan Dündar'a ilk yanıt Binali Yıldırım'dan geldi.

  • Twitter hesabından yaptığı açıklamayla konuyla ilgili görüşünü bildiren Yıldırım, "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım ile CHP adayının canlı yayın programı TRT'de olacak
GÜNDEM
Binali Yıldırım ile CHP adayının canlı yayın programı TRT'de olacak
Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Geleceğimizi feda edemeyiz

Geleceğimizi feda edemeyiz

Bakan Ruhsar Pekcan'dan G-20'de kritik uyarı.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
Gri kategorideki<br>terörist öldürüldü

Gri kategorideki
terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle her yerde aranıyordu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Sansasyonel galibiyet

Sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Dündar'ın açıklamasına Yıldırım'dan yanıt geldi.
400 bin kişi akın etti

400 bin kişi akın etti

Tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Savunmasız<br>Türkiye isteyenler

Savunmasız
Türkiye isteyenler

​CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı.
Hukukun batsın

Hukukun batsın

​Riyad yönetimi, 10 yaşında gösteriye katılan Murtaza Qureiris'i idam edecek.
Öncelik<br>F-35 değil S-400

Öncelik
F-35 değil S-400

​F-35 projesinin bitmesi ihtimaline karşı Türkiye B, C ve D planlarını hazırladı.
Almanya'da ırkçı<br>tehdit mektupları

Almanya'da ırkçı
tehdit mektupları

​Almanya'da Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı.
CHP'nin adayına<br>FETÖ ve PKK çağrısı

CHP'nin adayına
FETÖ ve PKK çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtladı.
Konya'da <br>futbolu unuttu

Konya'da
futbolu unuttu

​Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi.
Gezi'de otel<br>seçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
JÖH'ler<br>mağarada vurdu

JÖH'ler
mağarada vurdu

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Anne ve kızı<br>vatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.