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İSTANBUL

Uğur Işılak'tan LGBT'ye karşı Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek: Ahlaksızlık teşvik edilemez

Sanatçı Uğur Işılak dün Saraçhane'de gerçekleştirilen LGBT'ye karşı Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işılak "Adını bile ağzıma almaktan imtina ettiğim dayatmaya karşı yapılan onurlu eylemi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Işılaktan LGBTye karşı Büyük Aile Yürüyüşüne destek: Ahlaksızlık teşvik edilemez
Uğur Işılak

LGBT dayatmasına karşı aileler, Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım gösterdiği İstanbul Saraçhane Parkı'ndaki Büyük Aile Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

LGBT lobilerinin toplumsal düzeni bozmak ve aileyi parçalamak için tüm dünyada organize bir şekilde yürüttüğü dayatmaya karşı binler 'Ailelerimizi koruyoruz' diyerek en yüksek perdeden tepkisini dile getirdi.

Uğur Işılak'tan destek mesajı

Anne, baba, genç, çocuk on binlerce kişinin katılım gösterdiği Saraçhane'deki Büyük Aile Yürüyüşü'ne sanatçı Uğur Işılak da destek verdi.

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"Ahlaksızlık tercih olabilir ama teşvik edilemez"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işılak "Adını bile ağzıma almaktan imtina ettiğim dayatmaya karşı yapılan onurlu eylemi kutluyorum. Daha büyük sapkınlıklara geçit vermemek için taarruza karşı teyakkuzda olmak, sadece islamî değil, bir insanî vazifedir. Ahlaksızlık tercih olabilir ama teşvik edilemez." ifadelerini kullandı.

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