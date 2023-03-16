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Uğur’dan ücretsiz online eğitim desteği

11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin ikinci yarısı illerimizde farklı tarihlerde başladı. Liseye ve üniversiteye giriş sınavlarında 8. sınıfın ve 12. sınıfın ikinci dönem müfredatı sınav kapsamlarından çıkarıldı. Bu aşamaların akabinde eğitim öğretim süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Uğur Kurs, depremden etkilenen tüm öğrencilere online eğitim platformu Uğur Dijital’i ücretsiz kullanıma sunuyor.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremzede öğrenciler için Uğur Dijital'den ücretsiz eğitim.

Depremzede öğrenciler için Uğur Dijital'den ücretsiz eğitim.

Depremden etkilenen tüm öğrencilerin, diledikleri yerden ve istedikleri zaman eğitimlerine online olarak devam edebilmeleri amacıyla online eğitim platformu Uğur Dijital, öğrencilerin ücretsiz kullanımına açıldı. 55 yıldır sınavlara hazırlıkta başarı geleneğini sürdüren Uğur Kurs, Uğur Dijital üzerinden vereceği destek ile geleceğe hazırlıkta öğrencilerin yanlarında olmayı amaçlıyor.

Adil Kurt.

FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, ücretsiz eğitim desteğiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra birçok ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulması sonucu, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurumumuzun online eğitim platformu olan Uğur Dijital’de sanal bir kurs merkezi kurduk. Bu kurs merkezine kaydolmak için hiçbir ön koşul aranmamaktadır. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve mezun grubu öğrencilerine açık olan Uğur Dijital’deki bu sanal ‘Uğur Kurs Merkezi’ ile depremden etkilenen tüm öğrenciler, Uğurlu öğrencilerimize yüz yüze uyguladığımız sınavlara online katılabilecek, Türkiye geneli sıralamasını görebilecek ve soru bankaları, konu anlatım videoları gibi dijital eğitim materyallerine ücretsiz olarak erişebilecekler. Ayrıca şu an deprem bölgesinde bulunan LGS’ye hazırlık grubu 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak haftada 3 gün 4’er saat, deneyimli akademik kurul üyelerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz tarafından canlı ders anlatımı da yapılacak.”

7/24 DİJİTAL KOÇ UYGULAMASI

Deprem bölgesinde yaşayan ya da bu sebeple başka bir ile taşınmış olan tüm öğrencilerin de bu uygulamadan yararlanabileceğini ifade eden Adil Kurt, “Öğrencilerimize 7/24 online olarak ders çalışma fırsatı sunan eğitim platformumuzda her hafta 8. ve 12. sınıfların Türkiye sıralamalarını görebilecekleri online deneme sınavları, video içerikli konu tekrarları, güncel sınav müfredatına uygun konu testleri bulunuyor. Ayrıca 8. sınıflar için online rehberlik hizmeti de sunulacak. Öğrencilerimiz Uğur Dijital’den faydalanmak için en yakın Uğur Okulları veya Uğur Kurs’u ziyaret edebilir ya da gitmeye gerek kalmadan okul ve kurslarımızı arayabilirler”

diye konuştu.

Uğur Dijital’e nasıl erişebilirim?

Yaşadığınız bölgede size en yakın Uğur Okulları veya Uğur Kurs’u ziyaret ederek ya da okul ve kurlarımızı arayarak dijital eğitim platformuna kullanıcı kaydınızı oluşturabilirsiniz.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri ikinci dönem sonuna kadar; 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile mezun grubu da Haziran ayında gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavlarına kadar kayıt yaptırarak içeriklerden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.



#Eğitim
#Deprem
#Adil Kurt
#Uğur Dijital
3 saat önce
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Uğur’dan ücretsiz online eğitim desteği
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