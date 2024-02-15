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UKOME'den taksilerle ilgili kritik karar

İstanbul'a 8+1 taksilerden bin 38 tanesinin 4+1 taksiye dönüştürülme teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

15:38 - 15/02/2024 Perşembe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME Toplantısı düzenlendi.


Toplantıdan taksiler için yeni karar çıktı.


Taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen bin 755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi ele alındı.



Normal taksiye dönüştürülmesi kararı kabul edildi


Buna göre; bin 755 araçtan bin 38'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.


Öte yandan 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.


Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.


Taksiciler eylem düzenledi


Düzenleme ilk günden itibaren tepki çekerken, bugün ise eyleme dönüştü.


Minibüsten normal taksiye dönüştürülen araçların sahipleri eylem yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.




#UKOME
#taksi
#minibüs
16 dakika önce
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