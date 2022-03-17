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ANKARA

Ukrayna diplomasisi sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci akımına maruz kalan Romanya ve komşu ülkelere yardım ulaştırıldığını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukrayna diplomasisi sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanyalı mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ederken, Ukrayna'ya ve mülteci akınına maruz kalan Romanya dahil komşu ülkelere insani yardım da ulaştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı.

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