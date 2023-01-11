Gündem Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiyede kritik görüşme
ANKARA

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiye'de kritik görüşme

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara’da görüşme yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiyede kritik görüşme
Son dakika

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara’da görüşme yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Tahıldan sonra kavuşma koridoru
GÜNDEM
Tahıldan sonra kavuşma koridoru
Radar görüntüsü paylaşıldı

Radar görüntüsü paylaşıldı

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.
İçinde daha nice gizemleri barındırıyor

'İçinde daha nice gizemleri barındırıyor'

Van Gölü'nde ortaya çıktı: Şu ana kadar bulunanların en büyüğü.
Başörtüsünde samimi değillermiş

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Kaliforniya felaketi yaşıyor: 14 kişi hayatını kaybetti.

​Birçok kişiyi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

'Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız'

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.