Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiye'de kritik görüşme

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara’da görüşme yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara’da görüşme yapıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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