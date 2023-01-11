Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru için Türkiye'de kritik görüşme Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara’da görüşme yapıldı.

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