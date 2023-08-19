Ukrayna’dan 1 ay sonra gelen ilk gemi İstanbul’a güvenle ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl koridoruyla ilgili olarak "İstanbul'da tahıl koridoruyla ilgili çalışma yapan bir heyet var. Bugün dışişleri bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak. Temenni ediyorum ki süratle bir mesafe alırız ve Aralık vermeden yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.