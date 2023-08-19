Ukrayna’dan 1 ay sonra gelen ilk gemi İstanbul’a güvenle ulaştı

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Ukrayna’nın ilan ettiği Karadeniz’deki ‘Geçici koridoru’ kullanarak, Odessa Limanı’ndan yola çıkan ‘Joseph Schulte’ adlı Hong Kong bandıralı konteyner gemisi, dün İstanbul’a demirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’müze ait Kurtarma-6 römorkörümüz ile saat 06.10’da refakat edilmiş ve Kılavuz Kaptanımız ile kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Gemi İstanbul Boğazını geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı Demirleme sahasında demirlemiştir” ifadeleri kullanıldı.
Odessa’dan ayrılan ilk konteyner gemisi
Gemi, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı’ndan sonra Odessa Limanı’ndan ayrılan ilk konteyner gemisi oldu. Ukrayna limanlarında 60’tan fazla bu şekilde mahsur kalmış gemi olduğu biliniyor.
Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Joseph Schulte Gemisi, Hong Kong bayraklı konteyner gemisi, 2114 adet konteyner taşıyor. Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan ayrılmasından sonra 17 Temmuz’dan bu yana Odessa Limanı’ndan ayrılan ilk gemi. Tahıl koridoruna tabi olan gemiler 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Odessa Limanı’ndan ayrılabilmiş ancak söz konusu konteyner gemisi olduğundan ve dökme tahıl ve tahıl ürünleri taşımadığından dolayı Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Odessa Limanı’ndan ayrılamamıştı. Gemi İstanbul Boğazı’nı geçerek, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı demirleme Sahası’nda demirlemiştir” ifadeleri yer aldı.