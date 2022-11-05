Ukraynalı sanatçılar Beyoğlu’nda ses verdi

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Ukraynalı sanatçıların eserlerinden oluşan “Hafızanın Korunması” sergisi açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanlık Binası’nda bulunan sanat galerisindeki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve sanatseverler katıldı. Ukraynalı sanatçılar Andriy Bludov, Denys Struk, Petro Smetana, Serhiy Savchenko, Vasyi Savchenko ve Yuriy Savter’in eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü ise Polina Somochkina yaptı.

UKRAYNA’NIN HUZURU EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ukrayna’nın milli hafızalarını koruma noktasında gösterdiği mücadeleyi takdir ettiklerini söyleyerek, “İnsanın da, milletin de oluşumu hafızanın yerinde tutulması ile mümkün oluyor ve böylece bir kimlik oluşuyor. Bir kimliğin oluşumu da bir milletin oluşumu da aslında hafızanın korunması ile mümkün oluyor. Bugün Ukrayna’nın kimliğini koruma, ulusunu koruma ve hafızasını koruma anlamında verdiği mücadeleye, Beyoğlu’ndan dünyaya haykırışına tanık oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşleri Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan zaten bu hafızanın korunması konusunda ülkemizin, devletimizin duruşlarını tüm uluslararası platformlarda ifade ediyorlar. Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim ki, Ukrayna’nın eski günlerinde, mutlu, huzurlu, savaşsız günlerinde yaşaması en büyük temennimizdir. Dolayısıyla Ukraynalı sanatçıları bir kimliğin, bir hafızanın korunması konusunda göstermiş oldukları becerilerden dolayı, bu sanat eserlerinden dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

REKLAM

UKRAYNA HALKI SAYIN CUMHURBAŞKANI’NI ASLA UNUTMAYACAK

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi ise, “Hepimiz geçmişten bilgi olmadan ve hafızayı korumadan geleceğin olmayacağını biliyoruz. Bizim tarihimizde özellikle Türk devleti ile işbirliğini ve geçmişimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Ukrayna ve Ukrayna halkı Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye’de Ukrayna’yı destekleyen kimseyi asla unutmayacak. Bu desteği çok iyi hissediyoruz. Özellikle son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği desteği, tahıl anlaşmasının devam etmesinde gösterdiği gayreti hepimiz çok iyi görüyoruz. Bugün ise sayın belediye başkanının desteğini görüyoruz. Ukrayna kültürünü burada temsil etmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ukrayna halkı için kültür çok önemli” diye konuştu. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisinde 20 Kasım tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.