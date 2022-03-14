Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar savaşın en acı yüzünü paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 19'uncu güne girilirken Rus ordusunun ülkede ilerleyişi sürüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, "Bunu asla affetmeyeceğiz!" dedi.

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