Gündem Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar savaşın en acı yüzünü paylaştı Bunu asla affetmeyeceğiz
ANKARA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar savaşın en acı yüzünü paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 19'uncu güne girilirken Rus ordusunun ülkede ilerleyişi sürüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, "Bunu asla affetmeyeceğiz!" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnar savaşın en acı yüzünü paylaştı: Bunu asla affetmeyeceğiz
Bodnar Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaştı.

Bodnar, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" notunu ekledi.


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