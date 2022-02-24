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ANKARA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Türkiye’nin teklifini destekliyoruz

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile gerilimin çözülmesi için diplomatik yollara bağlı kaldıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini desteklediklerini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Türkiye’nin teklifini destekliyoruz ​
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Donbask ve Luhansk’ı tanıma kararını eleştirdi.

EN GÜZEL CEVAP NATO’YA KABUL

Bondar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumuna verilecek en güzel cevabın Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi olacağını söyledi.

Rusya’ya karşı sadece yaptırımların etkili olmayacağını belirten Bondar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında söylediği ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesi gerçekten şu an Ukrayna’da her zamankinden çok daha güncel” dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar​: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunu destekliyoruz
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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar​: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunu destekliyoruz
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Vasyl Bodnar 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara buluculuk teklifini destekliyoruz. Sorunu siyasi yoldan çözmemize yardımcı olacaktır' ifadelerini kullandı.

MÜZAKEREYE AÇIĞIZ

Ukrayna’nın Rusya ile gerilimin çözülmesi için diplomatik yollara bağlı kaldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini desteklediklerini anlatan Bondar, “Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile sorunu siyasi yoldan çözmemize yardımcı olacaktır. Biz, Antalya Diplomasi Forumu dahil olmakla üzere, her türlü müzakere formatına açığız” dedi.

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