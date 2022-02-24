Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Türkiye’nin teklifini destekliyoruz

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Donbask ve Luhansk’ı tanıma kararını eleştirdi.

EN GÜZEL CEVAP NATO’YA KABUL

Bondar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tutumuna verilecek en güzel cevabın Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesi olacağını söyledi.

Rusya’ya karşı sadece yaptırımların etkili olmayacağını belirten Bondar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında söylediği ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesi gerçekten şu an Ukrayna’da her zamankinden çok daha güncel” dedi.

MÜZAKEREYE AÇIĞIZ

Ukrayna’nın Rusya ile gerilimin çözülmesi için diplomatik yollara bağlı kaldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk tekliflerini desteklediklerini anlatan Bondar, “Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile sorunu siyasi yoldan çözmemize yardımcı olacaktır. Biz, Antalya Diplomasi Forumu dahil olmakla üzere, her türlü müzakere formatına açığız” dedi.

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