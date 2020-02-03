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POLİTİKA

Ukrayna’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’ya gidiyor. Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8’inci toplantısına katılacak olan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8’inci toplantısı nedeniyle bugün Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev’de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı’nda, ikili ve bölgesel meselelerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirildi.

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  • Açıklamada, “Görüşmelerde, Kırım Tatar soydaşlarımızın durumu hakkında da fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine matuf yeni işbirliği imkânları değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy’nin, konsey toplantısı marjında düzenlenecek Türkiye- Ukrayna İş Forumu’nu teşrifle iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir” denildi.

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