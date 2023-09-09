Ukrayna'yı Musk durdurdu

12 Eylül’de yayınlanacak olan Walter Isaacson imzalı “Elon Musk” biyografisinde ünlü milyarderin Rusya’ya yönelik bir saldırıyı engellediği ve Ukraynalı yetkililerin yalvarmasına rağmen geri adım atmadığı iddiası dünya gündemine oturdu. CNN’in dün yayınladığı haberde yer alan iddiaya göre Musk, geçtiğimiz yıl Kırım kıyısı yakınındaki Starlink uydu ağını kapatarak Rus deniz filosuna yapılan Ukrayna denizaltı insansız sualtı aracı saldırısını önledi. Patlayıcılarla donatılmış Ukrayna’ya ait insansız sualtı araçlarını bölgeye yaklaştıklarında iletişimi kaybettiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kitapta Musk’ın Starlink mühendislerine “hizmeti kapatın” emrini Putin’in Kırım’a yönelik bir saldırıya nükleer silahlarla karşılık vermesinden duyduğu endişe nedeniyle verdiği iddia ediliyor.

Ünlü milyarder daha önce yaptığı bir açıklamada da savaş için barış önerisi sunmuş ve Ukrayna’nın Rusya’ya toprak vermesi gerektiğini söylemişti. Musk’a çok sert tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise “Rusya’nın ne yaptığını anlamak istiyorsanız Ukrayna’ya gelin, bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz” ifadelerine yer vermişti.