Ulaştırma Bakanlığı beş büyük ildeki toplu taşıma projelerini üstlendi

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Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da devam eden bazı ulaşım projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Bursa Üniversite- Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı- Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı ve Samsun raylı sistem hatları araç alımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.
Bazı illerde raylı sistem ve metro yapımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.