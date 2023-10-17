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Ulaştırma Bakanlığı beş büyük ildeki toplu taşıma projelerini üstlendi

Beş büyük ildeki raylı sistem ve metro yapımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:35 . 17/10/2023 Salı
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Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Samsun'da devam eden bazı ulaşım projelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karara göre, Bursa Üniversite- Görükle uzatma hattı, Kocaeli Kuzey hafif raylı sistem hattının birinci aşaması, Adapazarı- Serdivan raylı sistem hattı, Trabzon raylı sistem hattı ve Samsun raylı sistem hatları araç alımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak.


Bazı illerde raylı sistem ve metro yapımları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.


Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
Bakan Özhaseki 'Kentsel dönüşüme yeni bir soluk' diyerek duyurdu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek olan ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzasıyla resmen kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında da; Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlendirecek yeni yapısal düzenlemeler yürürlüğe girdi" ifadelerini kullandı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Trabzon
#Bursa
#Samsun
#Kocaeli
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