Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kuruldu. Başkanlık, kaldırılan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

Başkanlık yapıların yıkımından imar düzenlemesine, yeni yapıların inşasından mülkiyet sorunlarına tüm dönüşüm süreçlerini takip edecek. Başkanlık altında, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kuruldu. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek. Geliştirilen modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlanacak. Geçen ay İstanbul’da düzenlenen “Kentsel Dönüşüm Şûrası” sonrasında yayınlanan bildirgede başkanlık kurulması önerilmişti.