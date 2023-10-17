|
Ekonomi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlık bünyesinde Marmara Bölgesi için ayrı bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü yer alacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek ‘Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ kuruldu. Başkanlık, kaldırılan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü yerine kuruldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

MARMARA BÖLGESİ’NE ÖZEL MÜDÜRLÜK

Başkanlık yapıların yıkımından imar düzenlemesine, yeni yapıların inşasından mülkiyet sorunlarına tüm dönüşüm süreçlerini takip edecek. Başkanlık altında, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kuruldu. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara Bölgesi’nin dönüşümünü takip edecek. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek. Geliştirilen modelle hazineye mali bir yük oluşturmadan güçlü şehirler hazırlanacak. Geçen ay İstanbul’da düzenlenen “Kentsel Dönüşüm Şûrası” sonrasında yayınlanan bildirgede başkanlık kurulması önerilmişti.



#Kentsel Dönüşüm
#Ekonomi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor