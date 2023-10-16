|
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tek tek tespit etti: Fatura sahtekârlığına 215 milyon liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Pınar Görgü
09:10 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Çifte fatura düzenleyen firmalara ceza yağdı.

Çifte fatura düzenleyen firmalara ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına toplam 215 milyon TL idari para cezası uygulandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı incelemelerin ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı olarak haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı Bakanlığımızca incelemelerimiz ve soruşturmalarımız titizlikle devam etmektedir.


Bu kapsamda Bakanlığımız müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulanmıştır.


Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün ( virjinya ve burley tipi ) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 Milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 Milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 Milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır.


Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimler azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektörde dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, Devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."



Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak
Bakan Bolat bir kez daha çağrıda bulundu: İndirim rüzgarı 1 milyon noktaya yayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrıları sonrası başta zincir market olmak üzere mobilyacılardan perakendecilere kadar 100 bin noktada şubesi bulunan çok sayıda marka indirim için harekete geçerken, 910 bin üyesi bulunan İstanbul ve Ankara ticaret odalarının çağrısı ile indirim rüzgarının 1 milyon noktaya yayılması planlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise katıldığı bir programda daha indirim çağrısını yineleyerek "Bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.


#Ticaret Bakanlığı
#para
#ceza
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakırköy Kirazlı Metro Hattı ne zaman açılacak?