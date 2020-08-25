Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun'daki sel felaketi ile ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Karaismailoğlu "Çalışan arkadaşlarımıza güç vermek için buradayız. İnşallah bu sorunların hepsi en kısa zamanda hallolacak. Ona kimsenin şüphesi olmasın. Buraları yeniden ihya edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Metrekareye 137 kilogram yağışın düştüğü Giresun’un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde daha önce görülmemiş bir sel felaketi yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir çok bakan da bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Giresun'daki sel felaketi ile ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
"Burada durumu görüyorsunuz, çalışan arkadaşlarımıza güç vermek için buradayız. İnşallah bu sorunların hepsi en kısa zamanda hallolacak. Ona kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden ihya edeceğiz buraları.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu #Giresun'daki sel felaketi ile ilgili #TVNET'te konuştu:
Bazı yollarda köylerde heyelanlar var. Ana yollarda hiçbir sıkıntı yok. Servis yollarından bütün ulaşım sağlandı. Bir ihtiyaç olduğunda zaten helikopterle ulaşabiliyoruz bütün köylere. Bütün arkadaşlarımız arazide, inşallah o heyelanlar da kaldırılacak.
Artık bunları bu afetlerin yaşanmaması için hepsini yenileyeceğiz. Projeler hazırlayıp onları en kısa sürede uygulayacağız. Vatandaşımızın en kısa sürede normal hayata dönmesini sağlayacağız."