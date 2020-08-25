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Gündem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNETe konuştu Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz
GİRESUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Giresun'daki sel felaketi ile ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Karaismailoğlu "Çalışan arkadaşlarımıza güç vermek için buradayız. İnşallah bu sorunların hepsi en kısa zamanda hallolacak. Ona kimsenin şüphesi olmasın. Buraları yeniden ihya edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TVNET'e açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TVNET'e açıklama yaptı.

Metrekareye 137 kilogram yağışın düştüğü Giresun’un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde daha önce görülmemiş bir sel felaketi yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir çok bakan da bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Giresun'daki sel felaketi ile ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

  • "Burada durumu görüyorsunuz, çalışan arkadaşlarımıza güç vermek için buradayız. İnşallah bu sorunların hepsi en kısa zamanda hallolacak. Ona kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden ihya edeceğiz buraları.

Bazı yollarda köylerde heyelanlar var. Ana yollarda hiçbir sıkıntı yok. Servis yollarından bütün ulaşım sağlandı. Bir ihtiyaç olduğunda zaten helikopterle ulaşabiliyoruz bütün köylere. Bütün arkadaşlarımız arazide, inşallah o heyelanlar da kaldırılacak.

Artık bunları bu afetlerin yaşanmaması için hepsini yenileyeceğiz. Projeler hazırlayıp onları en kısa sürede uygulayacağız. Vatandaşımızın en kısa sürede normal hayata dönmesini sağlayacağız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıkladı: Buraya gelen herkes 'Ben böyle bir şey görmedim' diyor

Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
GÜNDEM
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
FOTOĞRAF 17
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Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.
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Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.
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Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.
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3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi.
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Karadeniz’in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.
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Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.
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Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Title
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti.
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Cemil Özgür adlı bir vatandaş internet sitesine koyduğu ev ilanının açıklamasına, 'Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1' yazdı.
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Evine 740 bin lira değer biçen Cemil Özgür, ilgi çekmek adına arkadaşının tavsiyesi üzerine böyle yazdığını ve 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi. Özgür, ilana ilginin bir anda arttığını ifade etti.
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'YATIRIMCILARI ZONGULDAK'A BEKLİYORUZ' <br> <br> Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervine en yakın il olan Zonguldak'ta ilginin biranda arttığını belirterek, Kömür madenciliğiyle anılan kentimizde doğalgazın da bulunmuş olması şehrimiz ve bizim açısından gurur verici bir durum. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında da çekim merkezi olarak Zonguldak'ımıza çok şey katacaktır...
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Konut piyasasıyla ilgili ne gibi değişimler olabilir derseniz yakın zamanda çok değişiklik olabileceğini ben düşünmüyorum. Sadece Zonguldak bir çekim ve cazibe noktası olabilir. Şimdiden bütün yatırımcıları Zonguldak'a gayrimenkul yatırımları yapmaya davet ediyoruz dedi.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamasının ardından rezerve en yakın kent olan Zonguldak'ta ev ilanları da değişti.
Doğal gaz rezervi ilanları değiştirdi: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1
Zonguldak'ta evini internetten satışa çıkaran Cemil Özgür, açıklama kısmına 'Tuna-1 manzaralı satılık 4+1' yazınca ilan kısa sürede ilgi gördü. Evine ilgi çekmek için böyle yazdığını söyleyen Özgür, 'Gemiyi görüyor mu?' diye mesaj atanlar olduğunu söyledi.


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Kimsenin şüphesi olmasın

Kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Karaismailoğlu Giresun'daki felaketle ilgili TVNET'e konuştu.
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