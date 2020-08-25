Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TVNET'e açıklama yaptı.

Metrekareye 137 kilogram yağışın düştüğü Giresun’un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde daha önce görülmemiş bir sel felaketi yaşandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir çok bakan da bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Giresun'daki sel felaketi ile ilgili TVNET'e açıklama yaptı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Burada durumu görüyorsunuz, çalışan arkadaşlarımıza güç vermek için buradayız. İnşallah bu sorunların hepsi en kısa zamanda hallolacak. Ona kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden ihya edeceğiz buraları.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu #Giresun'daki sel felaketi ile ilgili #TVNET'te konuştu:



''Bu tip felaketlerin bir daha yaşanmaması için projeler hazırlayıp bir an önce uygulayacağız'' pic.twitter.com/07Zhu0B2cc — TVNET (@tvnet) August 25, 2020

Bazı yollarda köylerde heyelanlar var. Ana yollarda hiçbir sıkıntı yok. Servis yollarından bütün ulaşım sağlandı. Bir ihtiyaç olduğunda zaten helikopterle ulaşabiliyoruz bütün köylere. Bütün arkadaşlarımız arazide, inşallah o heyelanlar da kaldırılacak.

Artık bunları bu afetlerin yaşanmaması için hepsini yenileyeceğiz. Projeler hazırlayıp onları en kısa sürede uygulayacağız. Vatandaşımızın en kısa sürede normal hayata dönmesini sağlayacağız."

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FOTOĞRAF 17 Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz’in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı. Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek. Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

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